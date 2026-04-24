Gérald Toto & friends : Are you experienced ?, Le Metronum, Toulouse

Gérald Toto & friends : Are you experienced ? Mercredi 27 mai, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

Are You Experienced revient avec une édition spéciale, en partenariat avec notre format « En attendant Rio ». Gérald Toto invitera sur scène des artistes insulaires en écho à la thématique de Rio Loco : Alexandre Duventru, Felix Robin, Julian Babou et Rouhangeze Baichoo.

Même concept : un concert d’improvisation singulier où plusieurs artistes se retrouvent sur la scène de la Music Box pour des échanges musicaux intimistes. Les invité·es apportent trois mélodies, tenues secrètes jusqu’au moment du partage. De cette rencontre naît une création unique, imaginée et orchestrée par Gérald Toto lui-même.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/219-GERALD-TOTO-ARE-YOU-EXPERIENCED-6 »}]

Are You Experienced revient avec une édition spéciale, en partenariat avec notre format « En attendant Rio ». concert