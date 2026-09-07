Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Arts · Gerbéviller
Informations pratiques
Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914) Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle des Arts Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Conférence consacrée à Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914).
La présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la balade commentée proposée l’après-midi.
La conférence sera animée à deux voix par Maxime Jacquot et Maximilien Morel.
Ouverture des portes : 10h00.
Début de la conférence : 10h30.
La présentation sera suivie d’un temps d’échange avec les intervenants.
Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Conférence consacrée à **Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914)**. Cette présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la à …
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