Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller

Informations pratiques

Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914) Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle des Arts Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence consacrée à Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914).

La présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la balade commentée proposée l’après-midi.

La conférence sera animée à deux voix par Maxime Jacquot et Maximilien Morel.

Ouverture des portes : 10h00.

Début de la conférence : 10h30.

La présentation sera suivie d’un temps d’échange avec les intervenants.

Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Conférence consacrée à **Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914)**. Cette présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la à …

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