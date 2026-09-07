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Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Arts · Gerbéviller

Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914), Chapelle des Arts, Gerbéviller

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Arts
Adresse
10 rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller
Ville
54830 Gerbéviller
Département
Meurthe-et-Moselle

Gerbéviller et la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914) Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle des Arts Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence consacrée à Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914).
La présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la balade commentée proposée l’après-midi.
La conférence sera animée à deux voix par Maxime Jacquot et Maximilien Morel.

Ouverture des portes : 10h00.
Début de la conférence : 10h30.

La présentation sera suivie d’un temps d’échange avec les intervenants.

Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Conférence consacrée à **Gerbéviller et à la bataille de la Mortagne (20-29 août 1914)**. Cette présentation apportera les éléments historiques et le contexte nécessaires pour mieux comprendre la à …

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