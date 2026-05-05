Geremy Credeville Le Forum Le Mans
Geremy Credeville Le Forum Le Mans vendredi 3 décembre 2027.
Le Mans
Geremy Credeville
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 34 – 34 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-03 20:00:00
fin : 2027-12-03
Date(s) :
2027-12-03
Geremy Credeville au Forum
Il était Parfait et Modeste dans son premier spectacle, Enfin lui dans son deuxième, découvrez Gérémy Crédeville Enchanteur dans son dernier one man show.
Ça parle de quoi ? Venez, vous saurez.
RDV au Forum le vendredi 3 décembre 2027, à 20h. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Geremy Credeville at the Forum
L’événement Geremy Credeville Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Le Mans
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