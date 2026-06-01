Gérémy Crédeville, Théâtre Fémina, Bordeaux

Gérémy Crédeville Vendredi 12 juin, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? ».

Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision.

Bref, un véritable Enchanteur.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/geremy-credeville/133353 »}]

Enchanteur humour