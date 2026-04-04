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GEREMY CREDEVILLE VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

GEREMY CREDEVILLE VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

GEREMY CREDEVILLE VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles samedi 23 janvier 2027.

Lieu : VERSAILLES PALAIS DES CONGRES

Adresse : 10 RUE DE LA CHANCELLERIE

Ville : 78000 Versailles

Département : 78

Début : 2027-01-23

Fin : 2027-01-23

Heure de début : 20:30

GEREMY CREDEVILLE Début : 2027-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78

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