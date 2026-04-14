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Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Bourg-L'Évesque

Adresse : 2, bd de Verdun 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 18 avril, 15h30

Aide informatique

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Adultes débutants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35


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