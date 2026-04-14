Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes samedi 18 avril 2026.
Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 18 avril, 15h30
Aide informatique
Apprendre à transférer ses photos depuis son téléphone ou appareil vers son PC et découvrir comment classer, trier et organiser ses souvenirs.
Adultes débutants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35
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