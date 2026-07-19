Germaine Acogny, Gregory Maqoma _ As We Are Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Du haut de ses 82 ans, Germaine Acogny est un phénomène, l’ancienne « fille spirituelle » de Maurice Béjart, traverse la vie et les combats de la célèbre Joséphine Baker : sa révolte face au racisme, son engagement dans la Résistance… Une rencontre d’une telle évidence que partout c’est un triomphe. Gregory Maqoma répond avec une création pour douze danseurs de traditions différentes, unissant leurs pratiques dans une fraternité joyeuse qui rend hommage à l’enseignement de Germaine Acogny et sa fameuse École des sables. Écho immémorial de l’Afrique, de sa jeunesse et sa modernité, tourbillon tellurique au rythme effréné, Bantu est une célébration de la force et de la beauté de la vie. Gregory Maqoma rappelle aussi les réalités sociales du continent. Et réussit à faire vivre, dans la lignée de l’idéal de Joséphine, le rêve d’une humanité universelle.

Thomas Hahn

Par l’énergie bouillonnante de la danse, l’engagement de deux grands artistes face à l’histoire.

Du lundi 12 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h.

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142742277



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt et trouvez le meilleur itinéraire

