Gestes 1ers secours, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Gestes 1ers secours Samedi 6 juin, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Pour les futurs et jeunes parents (sans la présence des enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Plusieurs sujets seront abordés : comment protéger son enfant, comment adapter sa maison, le contenu de la trousse de secours. Alerter, secourir : les bons gestes en cas de brûlures, de traumatisme crânien, d’étouffement…

=> Pour les futurs et jeunes parents d’enfants de 0/3 ans <=

Atelier sans la présence des enfants

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]

Atelier sur l’initiation aux gestes de 1ers secours