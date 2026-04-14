Gestes 1ers secours, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières
Gestes 1ers secours, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières samedi 6 juin 2026.
Gestes 1ers secours Samedi 6 juin, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – Pour les futurs et jeunes parents (sans la présence des enfants)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Plusieurs sujets seront abordés : comment protéger son enfant, comment adapter sa maison, le contenu de la trousse de secours. Alerter, secourir : les bons gestes en cas de brûlures, de traumatisme crânien, d’étouffement…
=> Pour les futurs et jeunes parents d’enfants de 0/3 ans <=
Atelier sans la présence des enfants
Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}]
Atelier sur l’initiation aux gestes de 1ers secours
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