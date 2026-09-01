UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Gestes collectifs La Roche Paris

jeudi 17 septembre 2026 · La Roche · Paris

Gestes collectifs La Roche Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
La Roche
Adresse
15, av. du Général Leclerc 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.

Vernissage le jeudi 17

Gratuit

La Roche 15, av. du Général Leclerc, 75014 Paris

insta @laroche.paris14

Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.
Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris  75014 Paris


Afficher la carte du lieu La Roche et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)