Gestes collectifs La Roche Paris

Informations pratiques

Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.

Vernissage le jeudi 17

Gratuit

La Roche 15, av. du Général Leclerc, 75014 Paris

insta @laroche.paris14

Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.

Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris 75014 Paris



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