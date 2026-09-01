Gestes collectifs La Roche Paris
jeudi 17 septembre 2026 · La Roche · Paris
Informations pratiques
Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.
Vernissage le jeudi 17
Gratuit
La Roche 15, av. du Général Leclerc, 75014 Paris
insta @laroche.paris14
Un événement dédié à la création contemporaine. Le festival comprendra un parcours d’oeuvre d’art dans le jardin, d’ateliers de co-création avec notamment le Centre Pompidou, des performances / lectures ainsi que des rencontres professionnelles.
Du jeudi 17 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris 75014 Paris
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