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Giant Auto Rodeo Parc des expositions Pau

Giant Auto Rodeo Parc des expositions Pau

Giant Auto Rodeo Parc des expositions Pau samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc des expositions

Adresse : 7 Boulevard Champetier de Ribes

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pau

Giant Auto Rodeo

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Venez assister à deux heures de show de rodéo de voitures ! de l’émotion et du rire !   .

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 46 87 50 

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English : Giant Auto Rodeo

L’événement Giant Auto Rodeo Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau

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