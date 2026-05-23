Giant Auto Rodeo Parc des expositions Pau

Pau

Giant Auto Rodeo

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Venez assister à deux heures de show de rodéo de voitures ! de l’émotion et du rire ! .

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 46 87 50

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English : Giant Auto Rodeo

L’événement Giant Auto Rodeo Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau