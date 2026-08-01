GIBRALTAR, IDENTITÉS RÉCONCILIÉES, ABD AL MALIK, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

GIBRALTAR, IDENTITÉS RÉCONCILIÉES, ABD AL MALIK Samedi 20 mars 2027, 20h30 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T22:00:00+01:00

Abd Al Malik revisite, 20 ans après, l’album phare qui a redéfini le rap français, GIBRALTAR. Accompagné de musiciens et danseurs, il offre une performance unique avec ce nouveau spectacle.

GIBRALTAR, Identités Réconciliées représente la fusion de l’art visuel, l’art déclamatoire (slam, rap et chant), la danse et bien sûr la musique. L’artiste raconte son cheminement personnel : l’enfance, la découverte de la musique, la littérature et la spiritualité qui ont progressivement transformé son regard sur le monde.

Sur scène, mots et musique s’entrelacent pour faire dialoguer slam, rap, jazz et poésie, tout en rendant hommage aux auteurs et penseurs qui l’inspirent.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4248 »}]

Abd Al Malik revisite, 20 ans après, l’album phare qui a redéfini le rap français, GIBRALTAR. Accompagné de musiciens et danseurs, il offre une performance unique avec ce nouveau spectacle.

Fabien Coste