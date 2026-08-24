GiedRé Champagnole
vendredi 27 novembre 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
GiedRé
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
GiedRé chansons rigolotes.
Maggy Bolle chansons réalistes et décapantes.
Fréronembourg chansons aux accents nostalgiques, portées par une énergie joyeuse et communicante. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr
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English : GiedRé
L’événement GiedRé Champagnole a été mis à jour le 2026-08-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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