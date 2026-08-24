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AGENDA · Champagnole

GiedRé Champagnole

vendredi 27 novembre 2026 · Champagnole

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
L'Oppidum
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Tarif
20 20 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

GiedRé

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

GiedRé chansons rigolotes.
Maggy Bolle chansons réalistes et décapantes.
Fréronembourg chansons aux accents nostalgiques, portées par une énergie joyeuse et communicante.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40  accueil@lemoulinjura.fr

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English : GiedRé

L’événement GiedRé Champagnole a été mis à jour le 2026-08-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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