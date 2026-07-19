AGENDA · Perpignan
GILBERT MONTAGNÉ BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan
lundi 31 mai 2027 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GILBERT MONTAGNÉ BOITACLOUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 69
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-31 20:00:00
fin : 2027-05-31
Date(s) :
2027-05-31
Au Palais des Congrès, Viens danser …
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congr%E8s, Come dance…
L’événement GILBERT MONTAGNÉ BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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