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Gilliam Sayad, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

vendredi 11 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Gilliam Sayad, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 21€ à 24€<br>Tarif sur place : 24€ à 27€</p>

Accompagné de Shimon Gambourg et Oscar Georges, Gilliam Sayad rend hommage aux grands standards à travers ces différentes influences en passant par Oscar Peterson, Benny Green ou encore Michel Petrucciani. Sensibilité, improvisation et inter-play sont au centre du trio.

Line-up : Gilliam Sayad : piano ; Shimon Gambourg : contrebasse ; Oscar Georges : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Gilliam Sayad, entouré de ses talentueux complices, réinvente les standards avec sensibilité et improvisation, rendant hommage aux légendes du jazz.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00;2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/gilliam-sayad contact@38riv.com


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