Gilliam Sayad, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Accompagné de Shimon Gambourg et Oscar Georges, Gilliam Sayad rend hommage aux grands standards à travers ces différentes influences en passant par Oscar Peterson, Benny Green ou encore Michel Petrucciani. Sensibilité, improvisation et inter-play sont au centre du trio.

Line-up : Gilliam Sayad : piano ; Shimon Gambourg : contrebasse ; Oscar Georges : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Gilliam Sayad, entouré de ses talentueux complices, réinvente les standards avec sensibilité et improvisation, rendant hommage aux légendes du jazz.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00;2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/gilliam-sayad contact@38riv.com



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