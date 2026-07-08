Gilliam Sayad, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
vendredi 11 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Accompagné de Shimon Gambourg et Oscar Georges, Gilliam Sayad rend hommage aux grands standards à travers ces différentes influences en passant par Oscar Peterson, Benny Green ou encore Michel Petrucciani. Sensibilité, improvisation et inter-play sont au centre du trio.
Line-up : Gilliam Sayad : piano ; Shimon Gambourg : contrebasse ; Oscar Georges : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz — Gilliam Sayad, entouré de ses talentueux complices, réinvente les standards avec sensibilité et improvisation, rendant hommage aux légendes du jazz.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00;2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/gilliam-sayad contact@38riv.com
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