Gims Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Gims Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 89.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Après une tournée exceptionnelle de plus de 90 dates à guichets fermés qui a marqué 2024 et 2025, Gims sera présent sur les scènes des plus grands festivals de France en 2026, dont celle du FESTIVAL de NIMES

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

After an exceptional tour of more than 90 sold-out dates that marked 2024 and 2025, Gims will be present on the stages of France’s biggest festivals in 2026, including the FESTIVAL de NIMES

L’événement Gims Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-24 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes