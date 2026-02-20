Girly Race Route de Taissy Taissy

Girly Race

Route de Taissy Block Race Cormontreuil, stade Arlette Baudet Taissy Marne

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

2026-10-04

Tout public

La 7ème édition consécutive de la Girly Race !

Cette course d’obstacles de 3,5 km est organisée dans le cadre d’Octobre Rose.

Une tenue rose est donc obligatoire, même si elle aura probablement changé de couleur puisqu’il s’agit d’un parcours sec et humide !

Départ toutes les 20 minutes.

Age minimum 14 ans.

1€ par inscription sera reversé à une association partenaire de l’évènement. .

