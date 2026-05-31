Visites guidées du Fort de Montbré, Fort de Montbré, Taissy

Visites guidées du Fort de Montbré Dimanche 20 septembre, 10h00 Fort de Montbré Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte guidée.

Fort de Montbré Fort de Montbré, 51500 Taissy Taissy 51500 Marne Grand Est 03 26 82 39 27 http://www.taissy.fr http://www.memoire-et-fortifications.fr/fortifications/place-forte-de-reims/le-fort-de-montbre-centenaire-grande-guerre-reims/ Le fort de Montbré fait partie de la ceinture Séré de Rivières de 12 forts qui protégeait la ville de Reims. Les travaux de construction débutent le 1er octobre 1877 et s’achèvent en octobre 1879. Il était chargé de défendre la route et la voie ferrée venant d’Épernay et de surveiller la plaine entre la ville de Reims et le massif de la Montagne de Reims.

Contrairement au fort de la Pompelle qui n’est situé qu’à 5,6 km de là, le fort de Montbré ne sera pas pris pour cible par l’artillerie allemande et est donc très bien conservé. Le fort était prévu pour être armé de 13 pièces de rempart, 4 mortiers et 10 pièces pour le flanquement des fossés.

Acquis par la commune de Taissy, il est nettoyé et surveillé par l’association «Rèmes Brigade».

Découverte guidée.

©Mairie de Taissy