Le Père Noël au Fort Taissy
Le Père Noël au Fort Taissy dimanche 20 décembre 2026.
Le Père Noël au Fort
Fort de Montbré Taissy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 10:00:00
fin : 2026-12-20 15:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Tout public
Le 20 décembre, le Père Noël vous attendra au fort de Montbré de 10h à 15h.
Vous pourrez assister à son arrivée en traîneau tiré par des chiens, et prendre part à des activités manuelles, comme la fabrication de décoration, et avec les chiens, telles que des balades ou des sessions de caresses.
Une buvette sera à votre disposition et il sera possible de se restaurer sur place.
L’évènement est réalisé en partenariat avec l’association les papattes dans la boue . .
Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est block.race@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Père Noël au Fort
L’événement Le Père Noël au Fort Taissy a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne