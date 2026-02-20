Le Père Noël au Fort

Fort de Montbré Taissy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 15:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Tout public

Le 20 décembre, le Père Noël vous attendra au fort de Montbré de 10h à 15h.

Vous pourrez assister à son arrivée en traîneau tiré par des chiens, et prendre part à des activités manuelles, comme la fabrication de décoration, et avec les chiens, telles que des balades ou des sessions de caresses.

Une buvette sera à votre disposition et il sera possible de se restaurer sur place.

L’évènement est réalisé en partenariat avec l’association les papattes dans la boue . .

Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est block.race@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Père Noël au Fort

L’événement Le Père Noël au Fort Taissy a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne