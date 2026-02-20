Halloween Race Taissy
Halloween Race Taissy vendredi 30 octobre 2026.
Halloween Race
Fort de Montbré Taissy Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-30
Tout public
Quoi de mieux pour célébrer Halloween que d’avoir une bonne frousse ?
Le 30 et 31 octobre, le vieux fort de Montbré sera hanté par d’effroyables monstres. Avec eux seront enfermés des survivants, qui devront pendant 1h échapper aux dangereuses créatures qui les traqueront sans relâche.
Deux types d’inscriptions possibles
– survivant, pour les amateurs de frissons (20€)
– monstre, pour ceux qui préfèrent inspirer la peur (10€ remboursés après l’évènement, costume requis)
Age minimum requis 16 ans .
Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 58 14 43 00
English : Halloween Race
