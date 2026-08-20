Giscard, une manufacture dans la ville, Archives municipales, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Archives municipales · Toulouse
Informations pratiques
Giscard, une manufacture dans la ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives municipales Haute-Garonne
Gratuit, sur réservation, limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Plongez au cœur de la fabrique de terre cuite Giscard qui a fonctionné durant 150 ans et marqué le paysage toulousain. Vous découvrirez le fonctionnement de cette manufacture et ses différentes activités grâce aux carnets de notes, dessins et photographies conservés dans nos locaux, depuis 2005. Les participants seront ensuite invités à créer un tampon grâce à la technique de la linogravure.
Dimanche matin : 10h (durée 2h) / 12 personnes max
Tout public
Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUNjdQRzJMQTRNVUE3Q1NDQTc0TzVBSjZJUCQlQCN0PWcu »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.
Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.
Plongez au cœur de la fabrique de terre cuite Giscard qui a fonctionné durant 150 ans et marqué le paysage toulousain. Vous découvrirez le fonctionnement de cette manufacture et ses différentes grâce…
© Mairie de Toulouse, Archives municipales
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