Informations pratiques

Rocheservière

GITE DE LA MINOTERIE Journées du Patrimoine

Lieu-dit La Surière Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Lieu-dit La Surière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 78 39 93

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English :

L’événement GITE DE LA MINOTERIE Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu