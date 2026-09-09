Glitch !, Glob Théâtre, Bordeaux
jeudi 3 décembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Glitch ! 3 et 4 décembre Glob Théâtre Gironde
6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
L’entreprise de robotique Cybertronic met au point des machines destinées à améliorer la vie humaine. Mais sous le vernis philanthropique affleure un système de captation des données, des affects, du langage et du désir. Glitch ! est une pièce d’anticipation située dans un monde où l’intelligence artificielle et les robots affectifs ont colonisé l’espace intime, social et politique.
Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/glitch/ »}]
Une entreprise de robotique, Cybertronic, met au point des machines destinées à améliorer la vie humaine. théâtre création
Fonds Perdus
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