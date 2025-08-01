Glob Compagnie Foutoukours La Chapelle-Saint-Luc

Glob Compagnie Foutoukours

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Création clownesque Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger, Conception et Patine décor Rémi Jacques, Réalisation décor Damien Boudreau, Conception et réalisation des globes Jean-Félix Bélanger et Francis Hamel, Ingénieurs électrique des globes Frédéric Vincent



Deux personnages étranges apparaissent sur scène.

Ils sont touffus, doux et sans âge.

Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils vont ?



Ils attendent… qui ? Ou quoi ?

Ils attendent que la vie passe, en cherchant quoi faire…



Ils prennent le temps de, regarder l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de redescendre… mais ils prennent surtout le temps de prendre le temps.

Les surprises de la vie leur indiqueront peut-être quoi faire et où aller…



Un spectacle rempli de surprise, de douceur de cirque et de moment magique !



Extrait de presse

Spectacle magnifique, grandiose, touchant et tellement doux Place des Arts .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

