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Globe – Cie Kislorod, Théâtre du Cercle, Rennes

vendredi 12 février 2027 · Théâtre du Cercle · Rennes

Globe – Cie Kislorod, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Lieu
Théâtre du Cercle
Adresse
30 rue de paris 35000 rennes
Ville
35708 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Globe – Cie Kislorod Vendredi 12 février 2027, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:00:00+01:00
Fin : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:00:00+01:00

Globe est un spectacle visuel au croisement du théâtre et des arts visuels. À mi-chemin entre le documentaire animalier et le film catastrophe, il observe une humanité qui tente de continuer alors que tout commence à se dérégler.

Mêlant effets spéciaux artisanaux, bricolages de fortune et écriture physique, le plateau devient un espace instable où la catastrophe se construit en direct.

Conception & jeu Morien Nolot • Création lumière & accessoiriste Clara Coll Bigot • Accompagnement jeu Olivier Rannou & Harry Holtzman • Accompagnement dramaturgie Julie Henry • Collaborateurs artistiques Mikaël Bernard, Ariel Doron & François Debas • Construction Olivier Rannou & Roméo Rebiere • Costumier Mickaël Lecoq • Modélisation 3D Mérédith Nolot • Stagiaire construction Mahaut Monnier • Création musique en cours • Production & diffusion Louise Gérard • Photo Cie Kislorod

Coproduction Théâtre de Poche – HÉDÉ – 35, L’Hopitau – LA CHAPELLE SUR ERDRE – 44, Théâtre de Marionnettes – BELFORT – 90, Le Cerf à trois pattes – GERMAINE – 51, Espace Périphérique – La Villette – PARIS, Théâtre à la Coque – CNMa – HENNEBONT – 56 • Accueil en résidence Les Ateliers Jungle – LE RHEU – 35, Théâtre du Cercle – RENNES – 35, École « Les jours heureux » – PLEUGUENEUC – 35, Centre Culturel Le Belvédère – GUER – 56, Centre Culturel Duhamel – VITRÉ – 35, Lillico – RENNES – 35

www.compagnie-kislorod.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/globe-cie-kislorod »}] [{« link »: « http://www.compagnie-kislorod.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines
Théâtre d’objet déréglé • Tout public à partir de 8 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Cie Kislorod

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