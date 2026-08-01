Globe – Cie Kislorod, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Globe – Cie Kislorod Vendredi 12 février 2027, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:00:00+01:00

Globe est un spectacle visuel au croisement du théâtre et des arts visuels. À mi-chemin entre le documentaire animalier et le film catastrophe, il observe une humanité qui tente de continuer alors que tout commence à se dérégler.

Mêlant effets spéciaux artisanaux, bricolages de fortune et écriture physique, le plateau devient un espace instable où la catastrophe se construit en direct.

Conception & jeu Morien Nolot • Création lumière & accessoiriste Clara Coll Bigot • Accompagnement jeu Olivier Rannou & Harry Holtzman • Accompagnement dramaturgie Julie Henry • Collaborateurs artistiques Mikaël Bernard, Ariel Doron & François Debas • Construction Olivier Rannou & Roméo Rebiere • Costumier Mickaël Lecoq • Modélisation 3D Mérédith Nolot • Stagiaire construction Mahaut Monnier • Création musique en cours • Production & diffusion Louise Gérard • Photo Cie Kislorod

Coproduction Théâtre de Poche – HÉDÉ – 35, L’Hopitau – LA CHAPELLE SUR ERDRE – 44, Théâtre de Marionnettes – BELFORT – 90, Le Cerf à trois pattes – GERMAINE – 51, Espace Périphérique – La Villette – PARIS, Théâtre à la Coque – CNMa – HENNEBONT – 56 • Accueil en résidence Les Ateliers Jungle – LE RHEU – 35, Théâtre du Cercle – RENNES – 35, École « Les jours heureux » – PLEUGUENEUC – 35, Centre Culturel Le Belvédère – GUER – 56, Centre Culturel Duhamel – VITRÉ – 35, Lillico – RENNES – 35

www.compagnie-kislorod.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/globe-cie-kislorod »}] [{« link »: « http://www.compagnie-kislorod.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Théâtre d’objet déréglé • Tout public à partir de 8 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Cie Kislorod