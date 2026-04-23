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Gloria de Vivaldi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement

Gloria de Vivaldi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement samedi 6 juin 2026.

Lieu : Basilique le Sacré-Coeur

Adresse : 81 Avenue Du Prado

Ville : 13008 Marseille 8e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15

Marseille 8e Arrondissement

Gloria de Vivaldi

Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille

Choeur Phocéen
Petits Chanteurs de la Major
Sabrina Kilouli, soprano
Esma Mehdaoui, Mezzo-soprano
Orchestre les solistes de Marseille
Rémy Littolff, direction   .

Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   rlittolff@choeurphoceen.org

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English :

The Pueri Cantores National Choir in Marseille

L’événement Gloria de Vivaldi Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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