Gloria de Vivaldi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement
Gloria de Vivaldi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Gloria de Vivaldi
Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Choeur Phocéen
Petits Chanteurs de la Major
Sabrina Kilouli, soprano
Esma Mehdaoui, Mezzo-soprano
Orchestre les solistes de Marseille
Rémy Littolff, direction .
Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rlittolff@choeurphoceen.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pueri Cantores National Choir in Marseille
L’événement Gloria de Vivaldi Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Oh ma parole 2026 Marseille 8e Arrondissement 6 mai 2026
- Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement 8 mai 2026
- Match Top 14 Toulon vs Toulouse Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement 10 mai 2026
- La Marseillaise des Femmes Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement 10 mai 2026
- Performance de Yassine Boussaadoun Tour des Poètes Marseille 2026 Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement 14 mai 2026