Gloria de Vivaldi Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Gloria de Vivaldi

Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille



Choeur Phocéen

Petits Chanteurs de la Major

Sabrina Kilouli, soprano

Esma Mehdaoui, Mezzo-soprano

Orchestre les solistes de Marseille

Rémy Littolff, direction .

Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rlittolff@choeurphoceen.org

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English :

The Pueri Cantores National Choir in Marseille

L’événement Gloria de Vivaldi Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille