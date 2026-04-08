GLORIOUS ZENITH DE PAU Pau

Pau

GLORIOUS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 18:00:00

fin : 2027-03-14 20:00:00

Date(s) :

2027-03-14

Glorious vous invite à vivre une grande soirée de louange. Venez vivre une soirée inoubliable ! Plus qu’un concert, c’est une expérience spirituelle intense, portée par des chants puissants, une atmosphère de prière et une énergie collective qui touche le cœur. Un moment unique pour se rassembler, chanter, espérer et laisser Dieu agir au cœur de la musique. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : GLORIOUS

L’événement GLORIOUS Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau