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GLORYHAMMER – GLORYHAMMER MAJESTICA ARION LA RAYONNE Villeurbanne

GLORYHAMMER – GLORYHAMMER MAJESTICA ARION LA RAYONNE Villeurbanne

GLORYHAMMER – GLORYHAMMER MAJESTICA ARION LA RAYONNE Villeurbanne mercredi 21 octobre 2026.

Lieu : LA RAYONNE

Adresse : 7 RUE HENRI LEGAY

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : 69

Début : 2026-10-21

Fin : 2026-10-21

Heure de début : 18:00

GLORYHAMMER – GLORYHAMMER MAJESTICA ARION Début : 2026-10-21 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69

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