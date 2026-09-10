Gogo Penguin Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges
dimanche 22 novembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Gogo Penguin Festival Éclats d’Émail 2026
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
GoGo Penguin, le trio de Manchester qui mêle à sa manière les influences jazz, classiques et électroniques, revient avec un nouvel album percutant, Necessary Fictions. On y retrouve le pianiste Chris Illingworth, le bassiste Nick Blacka et le batteur Jon Scott, explorant en profondeur leur intériorité pour atteindre ce que nous pensons être nos qualités essentielles et authentiques à cet instant précis . Sincère et percutant, le répertoire de Necessary Fictions fait entendre le groupe à son meilleur niveau.
Placement libre. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Gogo Penguin Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Gogo Penguin Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole
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