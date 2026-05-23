GoGo Penguin / Jazz à la Villette 2026 Philharmonie de Paris Paris

Voilà près d’un quart de siècle que GoGo Penguin trace un chemin singulier dans le paysage du jazz d’aujourd’hui, aux frontières des musiques électroniques et répétitives. Après une période de reconstruction personnelle et artistique qui a donné naissance au très introspectif Everything Is Going to Be OK en 2023, le trio de Manchester renoue aujourd’hui avec une certaine sérénité et un goût des horizons nouveaux. C’est ce qui irradie de Necessary Fictions, septième album paru à l’été 2025 et patiemment façonné dans un studio transformé en véritable laboratoire. Chris Illingworth (piano), Nick Blacka (basse) et Jon Scott (batterie) s’y montrent à la fois fidèles à l’identité du groupe et aventureux dans leur recherche de nouvelles textures sonores, avec une utilisation accrue des synthétiseurs modulaires et la présence – sur deux titres – des cordes du Manchester Collective. En orchestrant un dialogue entre acoustique et électronique, mélodies ondoyantes et arrangements inventifs, GoGo Penguin signe un nouveau chapitre captivant d’une discographie décidément impressionnante.

Distribution

Photons

Gauthier Toux – claviers

Julien Loutelier – batterie

Samuel F’hima – contrebasse

Giani Caserotto – guitare

Gogo Penguin

Chris Illingworth – piano

Nick Blacka – contrebasse

Jon Scott – batterie

1ère partie : Photons

Fidèle à Jazz à la Villette, GoGo Penguin déploie sur scène les merveilles d’un nouvel album somptueux. Le trio anglais y trouve un nouvel équilibre entre électronique et acoustique, textures sonores neuves et mélodies solaires.

Le dimanche 30 août 2026

de 19h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T19:00:00+02:00_2026-08-30T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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