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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre samedi 13 février 2027.

Lieu : CARRE DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE

Adresse : QUAI DE LA REUNION

Ville : 76600 Le Havre

Département : 76

Début : 2027-02-13

Fin : 2027-02-13

Heure de début : 20:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76

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