Jurassic Shark Rue Philippe Lebon Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Jurassic Shark

Rue Philippe Lebon Champ de foire du Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

À découvrir l’exposition Jurassic Shark. L’expo Jurassic Shark est une exposition sur deux thèmes la terre et les dinosaures géants des mers . Toutes les reproductions sont en grandeur nature et entièrement robotisées. À découvrir lors de la visite requins, dinosaures, tortues, etc., et en exclusivité les deux plus grosses maquettes la baleine Pacifique de 12 m de long et le T. Rex de 13 m entièrement animatroniques. Il y aura des fouilles archéologiques pour les enfants ainsi que des aires de jeux à disposition. Une restauration rapide est également installée sur place. .

Rue Philippe Lebon Champ de foire du Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Jurassic Shark

L’événement Jurassic Shark Le Havre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie