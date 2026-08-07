UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Havre

Jurassic Shark Rue Philippe Lebon Le Havre

samedi 8 août 2026 · Rue Philippe Lebon · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Philippe Lebon
Adresse
Champ de foire du Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Jurassic Shark

Rue Philippe Lebon Champ de foire du Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

À découvrir l’exposition Jurassic Shark. L’expo Jurassic Shark est une exposition sur deux thèmes la terre et les dinosaures géants des mers . Toutes les reproductions sont en grandeur nature et entièrement robotisées. À découvrir lors de la visite requins, dinosaures, tortues, etc., et en exclusivité les deux plus grosses maquettes la baleine Pacifique de 12 m de long et le T. Rex de 13 m entièrement animatroniques. Il y aura des fouilles archéologiques pour les enfants ainsi que des aires de jeux à disposition. Une restauration rapide est également installée sur place.   .

Rue Philippe Lebon Champ de foire du Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jurassic Shark

L’événement Jurassic Shark Le Havre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)