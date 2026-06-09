Visite dessinée Croquer Monet, Visite dessinée MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Visite dessinée Croquer Monet, Visite dessinée MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre samedi 20 juin 2026.
Le Havre
Visite dessinée Croquer Monet, Visite dessinée
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05
Croquer Monet, Visite dessinée
Partons ensemble, crayon à la main, à la rencontre du jeune Claude Monet ! Le temps d’une visite… dessinée, tu pourras regarder, observer, t’exprimer sur les œuvres. Mais aussi les dessiner pour mieux les comprendre… et ainsi te glisser dans la peau de ce grand artiste.
Une visite à faire sans les parents !
De 7 à 13 ans Durée 1h30
Cette visite se fait sans les parents !
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite dessinée Croquer Monet, Visite dessinée
L’événement Visite dessinée Croquer Monet, Visite dessinée Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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