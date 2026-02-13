Goldman – 200 voix pour une légende, Le Pin Galant, Mérignac

Goldman – 200 voix pour une légende Dimanche 31 janvier 2027, 17h00 Le Pin Galant Gironde

Catégorie 1 : 48€ / Catégorie 2 : 38€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-31T17:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:30:00+01:00

Fin : 2027-01-31T17:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:30:00+01:00

Le chœur Voices Harmony présente

GOLDMAN – 200 voix pour une légende

Les plus grandes chansons de Jean-Jacques Goldman revisitées et interprétées par 4 grandes voix solistes et 200 choristes sur scène.

Un moment de fête et de convivialité, porté par l’émotion et l’énergie collective, pour redécouvrir les plus grands tubes du plus grand compositeur français. Un hommage vibrant à une œuvre intemporelle qui a marqué des générations.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

