Goldmen Parc des Expositions Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Goldmen

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16 22:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, avec Sabrina, la voix de Carole Fredericks, et Manu Simoens dans le rôle de Michael Jones, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Fredericks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, connu également à l’international grâce à l’album D’EUX de Céline Dion qu’il a écrit spécialement pour l’artiste, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Goldmen

L’événement Goldmen Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I