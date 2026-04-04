GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ PARC DES EXPOSITIONS Chalon Sur Saone

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

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PARC DES EXPOSITIONS 1 RUE AMSTERDAM 71100 Chalon Sur Saone 71