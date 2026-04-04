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GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ PARC DES EXPOSITIONS Chalon Sur Saone

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ PARC DES EXPOSITIONS Chalon Sur Saone

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ PARC DES EXPOSITIONS Chalon Sur Saone samedi 16 janvier 2027.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS

Adresse : 1 RUE AMSTERDAM

Ville : 71100 Chalon Sur Saone

Département : 71

Début : 2027-01-16

Fin : 2027-01-16

Heure de début : 20:00

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS 1 RUE AMSTERDAM 71100 Chalon Sur Saone 71

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