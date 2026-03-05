Golf Cup du Mezo 2026

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-28

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour la seconde édition de la golf cup du mezo, à Ploeren, en Bretagne, du mardi 28 au jeudi 30 avril 2026. Pendant trois jours, vous aurez l’occasion de découvrir 3 parcours 18 trous, de vivre une expérience unique alliant golf, convivialité et découvertes gastronomiques.

Pendant que les golfeurs parcourent les greens, les accompagnants vivent leur propre aventure au Mezo une parenthèse de bien-être, de nature et de découvertes locales, imaginée dans le même esprit. Chaque journée s’harmonise avec le programme (facultatif) pour se retrouver aux repas et aux soirées festives. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Golf Cup du Mezo 2026 Ploeren a été mis à jour le 2026-03-02 par ADT 56