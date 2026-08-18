Golri Comedy Club : les talents de demain du stand-up L’Eco Créatif Paris
mercredi 16 septembre 2026 · L'Eco Créatif · Paris
Informations pratiques
À chaque édition, nous sélectionnons un line-up d’humoristes émergents, de talents en développement et d’espoirs du stand-up : ceux qui travaillent déjà leurs scènes, construisent leur univers et pourraient bien être les révélations de demain.
Un véritable plateau d’humoristes sélectionnés, avec des styles, des personnalités et des univers différents.
Une soirée pour rire, bien sûr, mais aussi pour avoir le plaisir de pouvoir dire bientôt : « Je l’avais vue au Golri avant tout le monde ! »
Pour un public adulte à partir de 16 ans
Artistes :
Sarah Slimani, Alice Joue, Houda, Tsu Mc
Le Golri Comedy Club mise sur la nouvelle génération de l’humour.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit sous condition Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00
L’Eco Créatif 3, rue Moret 75011 Paris
https://www.billetreduc.com/spectacle/golri-comedy-club-412986 https://www.facebook.com/TSUMC https://www.facebook.com/TSUMC
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