Gorfou-Tornade Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Gorfou-Tornade

Du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2027 à partir de 19h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 19:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-29

Un cartoon littéraire et théâtral survolté qui répond à la violence par le rire et s’achève par une joyeuse boum !Enfants

La chorale des MiniGorfous nous raconte une époque lointaine dans un monde de glace. Un monde où la colère gronde et les ressources fondent. Un drame achève de tout faire dérailler un·e MiniGorfou est mort·e. Peur collective, consommation effrénée et violence institutionnelle mènent alors droit vers l’effondrement. Mais c’est bien un renouveau qui nous est conté, un sursaut par le corps, la fête et le mouvement.







Dans une langue créative, ludique et inclusive, Héloïse Desrivières donne le pouvoir du récit à l’enfance et préfère l’espoir à la résignation. Le rythme est effréné, la musique et les bruitages sont parties prenantes de la narration et l’espace se transforme à mesure que la banquise fond. Le monde de glace entièrement blanc devient peu à peu métallique et réfléchissant jusqu’à créer la boule à facettes sous laquelle nous danserons ensemble pour partager la joie d’être au présent. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A literary and theatrical cartoon that responds to violence with laughter and ends with a joyous bang!

L’événement Gorfou-Tornade Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille