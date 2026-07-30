Gospel, Les Grands Classiques Eglise Notre Dame de Lourdes La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Gospel, Les Grands Classiques

Eglise Notre Dame de Lourdes 2 Avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Linda Lee est une chanteuse et compositrice américaine aux influences R&B, Gospel, Jazz et House.

Artiste de scène accomplie, Linda Lee parcourt le monde depuis de nombreuses années et continue de transmettre, à travers sa voix, une émotion sincère et universelle.

Laissez-vous emporter par le Linda Lee Hopkins Quartet dans la ferveur et l’émotion du gospel traditionnel, lors un concert intimiste et bouleversant.

Dotée d’une voix chaleureuse et d’une énergie communicative, elle a collaboré avec de grands noms de la musique tels que Gloria Gaynor, Percy Sledge, Al Jarreau ou encore Michael Bolton. Elle a également participé à un projet aux côtés du légendaire Ray Charles et assuré la première partie de Prince à Bercy.

Artiste de scène accomplie, Linda Lee parcourt le monde depuis de nombreuses années et continue de transmettre, à travers sa voix, une émotion sincère et universelle.

Au programme

Chants traditionnels

His Eye Is On The Sparrow, Couldn’t Keep It To Myself, This Little Light of Mine, Glory Glory Hallelujah (Since I Laid My Burdens Down), Glory Glory Hallelujah (Battle Hymn of the Republic), Amazing Grace, Down By The Riverside, Oh When The Saints, Jesus Will Fix It Trouble in my way, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, How Great Thou Art

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.

Billetterie non échangeable et non remboursable .

Eglise Notre Dame de Lourdes 2 Avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

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English :

L’événement Gospel, Les Grands Classiques La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44