Gotlib, l’humour indélébile Visite guidée de l’exposition Médiathèque François Mitterrand Brest
mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Brest
Informations pratiques
Brest
Gotlib, l’humour indélébile Visite guidée de l’exposition
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-22 2026-10-08 2026-10-27 2026-10-31 2026-11-07
Hommage à un génie, pionnier de la BD humoristique Gotlib.
De Pilote à Fluide Glacial, en passant par la BD, Gotlib, une vie en Bandessinées, de Julien
Solé et Arnaud Le Gouëfflec, l’exposition retrace une vie et une œuvre, marquées par un Umour ravageur, absurde et profondément libre. À travers de nombreuses planches originales et autres objets de l’époque, venez redécouvrir ce maître désopilant de la BD qui continue de nous faire rire, penser et réfléchir.
Par L’association Brest en bulle.
Tout public.
Entrée libre.
Crédit ©Guillaume Duval .
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40
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English :
L’événement Gotlib, l’humour indélébile Visite guidée de l’exposition Brest a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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