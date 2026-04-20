Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps Salle de la Cité Rennes
Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps Salle de la Cité Rennes dimanche 31 mai 2026.
Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps Salle de la Cité Rennes Dimanche 31 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Rennes célèbre la culture bretonne sous toutes ses formes, avec des concerts (groupes Emezi et Balafenn), de la danse bretonne (Kelt duo), du chant choral, du gouren, des jeux de billes et une vente …
Rennes célèbre la culture bretonne sous toutes ses formes, avec des concerts (groupes Emezi et Balafenn), de la danse bretonne (Kelt duo), du chant choral, du gouren, des jeux de billes et une vente de livres et disques.
Un événement ouvert à tous, organisé par l’association de parents d’élèves Div Yezh Roazhon, avec une buvette et des crêpes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T19:00:00.000+02:00
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contact@div-yezh-roazhon.bzh https://www.div-yezh-roazhon.bzh
Salle de la Cité 10 rue Saint-Louis Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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