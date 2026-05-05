GOUEL SONERION PENN AR BED, jardin de l’Eveché QUIMPER, Quimper

GOUEL SONERION PENN AR BED Samedi 16 mai, 13h30 jardin de l’Eveché QUIMPER Finistère

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T21:00:00+02:00

Bagadoù et bagadig seront de la fête

Samedi 16 mai 2026, à Quimper sous l’égide de la fédération Sonerion Penn ar bed.

La tradition bretonne résonnera haut et fort dans les jardins de l’Evêché à Quimper, samedi 16 mai 2026, à l’occasion de la Gouel Sonerion Penn ar Bed, la fédération des bagadoù du Finistere. Cet événement annuel rassemble chaque année des milliers de spectateurs et des centaines de sonneurs.

18 bagadoù et bagadig se présenteront en audition ou en concours à partir de 13 h30. Les auditions permettent de se présenter devant un jury et de recevoir des commentaires sans être classés, afin de progresser d’années en années et pouvoir se présenter en concours. Ce concours est l’occasion de valoriser le travail effectué durant l’année avec les professeurs de la fédération.

Un moment fort de cette édition sera une prestation commune de tous les élèves des ensembles de la journée

La journée prendra fin en musique avec un concert du bagad Kejadenn (bagad des jeunes de Penn ar Bed) en attendant les résultats des concours de l’après-midi.

Buvette, crêpes

jardin de l’Eveché QUIMPER BD Amiral de Kerguélen Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@bas29.com »}]

le 16 mai dans les jardins de l’Evéché à Quimper. Concours départemental des bagadoù de 5ème catégorie et prestations des bagads écoles. sonneur bagad