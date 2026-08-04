GOUPIL ET KOSMAO THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
dimanche 14 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GOUPIL ET KOSMAO
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 11:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Avec Goupil et Kosmao, Étienne Saglio compose un conte visuel drôle et touchant. Entre cabaret magique et film d’animation vivant, un magicien et son assistant renard entraînent petits et grands dans un univers où les objets prennent vie et l’imaginaire déborde.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
With Goupil and Kosmao, Étienne Saglio weaves a funny and touching visual tale. Somewhere between a magic cabaret and a lively animated film, a magician and his fox assistant draw young and old alike into a world where objects come to life and the imagination runs wild.
L’événement GOUPIL ET KOSMAO Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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