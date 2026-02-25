Gourou Cinéma Labor Dieulefit

Gourou

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Matt is the most followed personal development coach in France. In a society in search of meaning, where individual success has become sacred, he offers his followers a catharsis that electrifies the crowds as much as it worries the authorities.

L’événement Gourou Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux