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Goûter au jardin Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

jeudi 16 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Goûter au jardin Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement
Adresse
16 rue Cavé
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Un moment pour rencontrer de nouvelles familles avec nos tout-petits.

Rendez vous à 15H30 à la maison des 1000 premiers jours.

Venez avec le goûter de votre enfant partager un temps convivial.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé  75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr


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