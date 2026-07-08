Goûter au jardin Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

jeudi 16 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Informations pratiques

Un moment pour rencontrer de nouvelles familles avec nos tout-petits.

Rendez vous à 15H30 à la maison des 1000 premiers jours.

Venez avec le goûter de votre enfant partager un temps convivial.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



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