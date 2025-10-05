Goûter contes et récits intergénérationnel Le Phare d’Allex café associatif Allex

Goûter contes et récits intergénérationnel

Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-08 16:30:00

fin : 2026-06-10 17:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Avec les conteuses Blandine Peccaud et Laurence Laudi

Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 05 14 34 asso.andrieandra@gmail.com

English :

With storytellers Blandine Peccaud and Laurence Laudi

L’événement Goûter contes et récits intergénérationnel Allex a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme