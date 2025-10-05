Goûter contes et récits intergénérationnel Le Phare d’Allex café associatif Allex
Goûter contes et récits intergénérationnel Le Phare d’Allex café associatif Allex jeudi 8 octobre 2026.
Goûter contes et récits intergénérationnel
Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-08 16:30:00
fin : 2026-06-10 17:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Avec les conteuses Blandine Peccaud et Laurence Laudi
.
Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 05 14 34 asso.andrieandra@gmail.com
English :
With storytellers Blandine Peccaud and Laurence Laudi
