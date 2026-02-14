Goûter culture, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Goûter culture Mardi 17 février, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Tout public – Sur inscription

Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Dédicaces avec la librairie le Bain d’encre à l’issue de la conférence.

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

« Nous étions des Malgré-Nous » de Laurent Pfaadt, historien des relations internationales.