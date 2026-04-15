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Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Théâtre Nouvelle-France (TNF)

Adresse : 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt

Ville : 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Département : Yvelines

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Ciné seniors Jeudi 30 avril, 16h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T16:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T16:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00

La résidence des Chênes Verts, en partenariat avec l’association « À l’AbordÂges ! » convie les chesnaycourtois de 60 ans et plus pour des projections des films classiques, suivie d’un bref débat animé dans la bonne humeur par Jérémie et Jonathan.

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Séances proposées aux Chesnaycourtois de 60 ans et plus.

Ville du Chesnay-Rocquencourt

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