Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
Ciné seniors, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt jeudi 30 avril 2026.
Ciné seniors Jeudi 30 avril, 16h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T16:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T16:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
La résidence des Chênes Verts, en partenariat avec l’association « À l’AbordÂges ! » convie les chesnaycourtois de 60 ans et plus pour des projections des films classiques, suivie d’un bref débat animé dans la bonne humeur par Jérémie et Jonathan.
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Séances proposées aux Chesnaycourtois de 60 ans et plus.
Ville du Chesnay-Rocquencourt
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
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