Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre, Théâtre André Malraux, Le Chesnay-Rocquencourt

Spectacle des élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre Mercredi 15 avril, 19h00 Théâtre André Malraux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

Un moment convivial et créatif pour découvrir leur travail et leur passion de la scène.

Théâtre André Malraux 12 rue de l’étang Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

Les élèves lycéens du Conservatoire municipal de théâtre présentent leur spectacle de fin d’année, une mosaïque vivante d’extraits de pièces variées.

Ville du Chesnay-Rocquencourt