Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique Vendredi 8 mai, 12h00 Monument aux Morts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T12:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T12:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Ville du Chesnay-Rocquencourt